Coup dur pour Deschamps, le verdict tombe

En ce mois d'octobre, Didier Deschamps ne pourra pas compter sur Jules Koundé en équipe de France. Le défenseur de 24 ans a déclaré forfait et a été remplacé par Malo Gusto à la surprise générale. Le FC Barcelone a d'ailleurs dévoilé la nature exacte de la blessure de son joueur ces dernières heures.

MEDICAL NEWS | Tests carried out have shown that first team player Jules Kounde has a left MCL sprain. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/1MDDeEhu8T