Surprise en équipe de France, Deschamps interpelle son nouveau crack

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'équipe de France a du faire face aux forfaits de dernière minute de William Saliba, Jules Koundé et Dayot Upamecano, Didier Deschamps en a profité pour notamment faire appel à un petit nouveau, à savoir Malo Gusto. Présent en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a d'ailleurs présenté l'ancien Lyonnais pour lequel il prédit un grand avenir.

Quelques jours après l'annonce de sa liste pour affronter les Pays-Bas et l'Ecosse, Didier Deschamps a été confronté à trois forfaits en défense. William Saliba, Jules Koundé et Dayot Upamecano ont ainsi quitté le rassemblement et ont été remplacés par deux revenants à savoir Axel Disasi et Jean-Clair Todibo, mais également pas un petit nouveau, Malo Gusto, convoqué pour la première fois. En conférence de presse, Didier Deschamps a justifié son choix.

Deschamps annonce une surprise https://t.co/KChUZDOW5F pic.twitter.com/3NdcVjOx2H — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

Deschamps justifie le choix Gusto

« Très jeune joueur, mais avec cette capacité à jouer à ce poste là, il a joué comme joueur de couloir, il joue comme latéral aussi, déjà à Lyon il avait fait voir de belles choses. A Chelsea, il est avec une concurrence plus importante », a confié le sélectionneur des Bleus devant les médias, avant de se montrer ambitieux pour l'avenir de Malo Gusto.

«Un potentiel qui laisse augurer une progression dans les mois à venir»