Deschamps le snobe, un joueur de l’OM lâche sa réponse

Jonathan Clauss a accusé le coup ces derniers mois. Le joueur de l'OM a mal vécu sa non-convocation pour la dernière Coupe du monde. Il a eu besoin de faire le vide durant l'intersaison pour tourner la page et reprendre sa marche en avant. Rappelé par Didier Deschamps, le latéral est revenu sur ses derniers mois délicats.

Jonathan Clauss va rejoindre Clairefontaine ce lundi pour la première fois depuis un an. Une juste récompense après un très bon début de saison avec l'OM. Le joueur va reprendre le cours de son histoire avec les Bleus quelques mois après avoir été snobé par Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France avait décidé de se passer des services de Clauss pour la dernière Coupe du monde. Le latéral droit le reconnait, cette décision lui a mis un coup derrière la tête.

« La non-convocation pour la Coupe du monde a laissé un peu de traces »

« La non-convocation pour la Coupe du monde a laissé un peu de traces, surtout sur le moment. Je n'ai pas été sélectionné, ils sont arrivés en finale, c'était malgré tout peut-être un bon choix de sa part à ce moment-là. J'étais déçu, je ne le suis plus. Je rebondis et on passe à autre chose » a confié Clauss dans un entretien accordé à Téléfoot.

« C’est une nouvelle aventure »