Deschamps dévoile «son chouchou» en équipe de France !

Antoine Griezmann est un incontournable de l’ère Didier Deschamps en équipe de France. À chaque compétition du sélectionneur des Bleus, Griezmann était là. Établissant un record de matchs consécutifs avec l’équipe de France, Griezmann a vu Deschamps avouer qu’il était son chouchou.

Didier Deschamps est le sélectionneur de l’équipe de France depuis l’été 2012. Il succéda à un compagnon champion du monde : Laurent Blanc. Depuis, malgré la menace Zinedine Zidane, Deschamps n’a jamais quitté son poste et a prolongé son contrat jusqu’en juin 2026.

Griezmann et Deschamps ont tout vécu ensemble chez les Bleus

Au fil des années, et bien que leur relation ait démarré par une suspension d’Antoine Griezmann en raison d’une sortie nocturne avec d’autres tricolores lors d’un rassemblement avec l’équipe de France Espoirs, Didier Deschamps et Antoine Griezmann ont noué des liens forts. Griezmann a pris part à chaque compétition disputée par Deschamps avec les Bleus et a été un artisan du sacre de l’équipe de France en 2018 en Coupe du monde.

«Si c’est toujours mon chouchou ? (Rires) oui»