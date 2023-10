Équipe de France : Un attaquant snobe encore Deschamps

Arnaud De Kanel

La fuite de certains talents se poursuit en équipe de France. Comme de nombreux joueurs avant lui, Amine Gouiri, passé par toutes les équipes de France depuis les U16, a décidé de représenter l'Algérie. Le natif de Bourgoin-Jallieu dit donc adieu à Clairefontaine et à une éventuelle convocation de Didier Deschamps.

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs mois, c'est désormais officiel. Après avoir connu l'équipe de France des U16 jusqu'aux Espoirs, Amine Gouiri a fait le choix de défendre les couleurs de son pays d'origine, l'Algérie. L'attaquant du Stade Rennais change donc de nationalité sportive et il offre une solution en moins à Didier Deschamps au poste d'attaquant.

Gouiri opte pour l'Algérie

A 23 ans, Amine Gouiri a décidé de dire adieu à l'équipe de France. Voyant bien qu'il n'était pas dans les plans de Didier Deschamps et visiblement désireux de représenter son pays d'origine, l'attaquant du Stade Rennais a officialisé son choix sur les réseaux sociaux. « Avec fierté, je vous annonce ma décision de rejoindre la sélection algérienne. Je défendrai corps et âme le maillot des Fennecs pour porter haut les couleurs de notre pays et contribuer à écrire les prochaines pages de sa riche histoire », a-t-il écrit. Amine Gouiri ne verra donc jamais l'équipe de France A. D'ailleurs, il débutera sa nouvelle aventure durant la trêve puisque Djamel Belmadi l'a convoqué pour les prochains matchs de l'Algérie.

