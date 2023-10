Deschamps confirme, il prépare un gros coup au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse pour dévoiler sa liste pour affronter les Pays-Bas et l'Ecosse, Didier Deschamps a notamment évoqué le cas Warren Zaïre-Emery qui réalise un début de saison exceptionnel avec le PSG. Le sélectionneur de l'équipe de France a d'ailleurs ouvert la porte au milieu de terrain de 17 ans qui fait pour l'instant le bonheur de Thierry Henry avec les Espoirs.

Depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery s'est imposé comme un titulaire indiscutable au PSG, ce qui lui a permis d'être retenu en équipe de France Espoirs par Thierry Henry, le nouveau sélectionneur. Et il a même été nommé capitaine des Bleuets immédiatement. Par conséquent, la prochaine étape sera l'équipe de France et Didier Deschamps a d'ailleurs évoqué le cas du joueur formé au PSG qui flambe du haut de ses 17 ans.

Luis Enrique se plante, un cauchemar refait surface au PSG https://t.co/Jh2TY1XGui pic.twitter.com/hyDiFdlSA0 — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

Deschamps s'enflamme pour Zaïre-Emery

« Le prendre à Thierry Henry ? Je ne le prends pas à Thierry (sourire). Warren, ce qu'il réalise depuis le début de saison pouvait être surprenant au départ. Bien sûr, j'échange avec Thierry Henry par rapport à ce qu'il a fait avec les Espoirs. C'est potentiellement très intéressant », lance le sélectionneur de l'équipe de France à l'occasion de son passage en conférence de presse, avant d'ouvrir la porte des Bleus à Warren Zaïre-Emery.

«Il est en capacité potentiellement d'être dans cette liste»