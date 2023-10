PSG : Riolo annonce un mensonge de Luis Enrique avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'instar du reste de son équipe, Kylian Mbappé a sombré face à Newcastle ce mercredi en Ligue des champions (défaite 4-1). Peu inspiré et transparent, le joueur français n'a jamais réussi à se montrer dangereux. Pour Daniel Riolo, la star parisienne n'est pas au meilleur de sa forme et reproche à Luis Enrique de mentir sur son cas.

Le PSG a été méconnaissable ce mercredi. Le club parisien n'a rien montré face à Newcastle et s'est lourdement incliné sur la pelouse de Saint James's Park (4-1). Aligné dans l'axe, juste derrière Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé a été le symbole de cette soirée cauchemar. La star parisienne s'est montrée transparente comme l'illustre ses statistiques. Mbappé n'a touché que 51 ballons et son unique frappe n'a été déclenchée qu'à la 84ème minute.

Luis Enrique s'était voulu rassurant

Blessé à la cheville lors de la rencontre face à l'OM le 24 septembre dernier, Mbappé est-il suffisamment remis ? Après une première prestation timide face à Clermont samedi dernier, Luis Enrique avait promis que le joueur était de retour à 100%. Mais pour Daniel Riolo, l'entraîneur du PSG ne dit pas la vérité. Selon lui, Mbappé est loin d'être au meilleur de sa forme.

« Tu te fous de notre gueule »