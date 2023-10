PSG : Luis Enrique «ment», Riolo balance sur Kylian Mbappé

Thomas Bourseau

Diminué à une cheville face à l’OM notamment, Kylian Mbappé continue d’assurer sa présence dans les onze de départ de Luis Enrique qui se porte garant de l’état physique actuel du joueur. Mais Daniel Riolo assure que l’entraîneur du PSG se joue de nous à ce sujet. Explications.

Kylian Mbappé n’est pas à « 100% ». Et ce constat viendrait directement de son cercle le plus proche qui se serait récemment confié à L’Équipe . La faute reviendrait partiellement au PSG en raison de sa présence pendant trois semaines dans le loft cet été pour avoir refusé de prolonger son contrat.

Mbappé diminué depuis quelque temps, Enrique assure que tout va bien

D’ailleurs, Kylian Mbappé a été contraint de céder sa place le 24 septembre en cours de match en raison d’une blessure à la cheville. Pour autant, face à Clermont samedi dernier et mercredi soir à Newcastle, Mbappé était aligné par Luis Enrique dans son onze de départ qui affirme que le champion du monde est en pleine possession de ses capacités.

«On voit bien qu’il n’est pas à 100%, donc il ment»