Le PSG vit un enfer, Luis Enrique est coupable

Le PSG se lève avec une sérieuse gueule de bois après la correction reçue à Newcastle (4-1) mercredi pour son deuxième match de Ligue des champions. Luis Enrique est sous le feu des critiques après sa décision d’aligner son quatuor offensif et de persister malgré les faiblesses apparentes durant la partie. A l’issue du match, l’Espagnol a pris la responsabilité de l’échec.

Le RC Lens sera donc l’unique club français à venir à bout d’un adversaire anglais en cette semaine de Ligue des champions. Mercredi, le PSG a coulé sur la pelouse de Newcastle (1-4), un échec principalement tactique, tant l’équipe dirigée par Luis Enrique est apparue déséquilibrée dès le début la partie dans un 4-2-4 où Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte étaient seuls dans l’entrejeu, derrière un quatuor offensif composé de Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Cela n’a pas empêché l’Espagnol de persister jusqu’au coup de sifflet final.

« Je suis le premier responsable »

Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur du PSG a ainsi reconnu sa responsabilité dans ce naufrage anglais. « Je suis le premier responsable du résultat. Le premier et le dernier responsable », a-t-il assumé.

« Le résultat est un peu injuste »