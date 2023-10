PSG : Luis Enrique reçoit un avertissement !

Pierrick Levallet

Le PSG retrouve la Ligue des champions ce mercredi. Sorti victorieux de son match contre le Borussia Dortmund, le club de la capitale doit désormais se déplacer sur la pelouse de Newcastle. Les Magpies ne devraient pas rendre la tâche facile aux Parisiens. Luis Enrique a d'ailleurs été mis en garde concernant ce qui allait l'attendre en Angleterre.

Ce mercredi, le PSG aura l’occasion de conforter sa place de leader dans son groupe de Ligue des champions. Après sa victoire contre le Borussia Dortmund, la formation parisienne se déplace à St James’ Park pour y affronter Newcastle. Yohan Cabaye très bien les Magpies pour y avoir évolué entre 2011 et 2014. Il n’a ainsi pas manqué de mettre Luis Enrique en garde concernant ce qui l’attend dans l’enceinte du club de Premier League.

«Le rythme du match va être élevé»

« À quel type de match il faut s’attendre ? D’une façon générale, le rythme du match va être élevé, notamment pendant l’entame. Newcastle a affronté Burnley le week-end dernier (victoire 2-0), ils n’ont pas eu à se déplacer dans la semaine, ce ne sera pas facile. Mais si le PSG garde l’intensité qu’il a su mettre depuis le début de saison et cette façon de jouer, on a des chances de s’imposer » a d’abord expliqué le directeur adjoint du centre de formation du PSG dans un entretien accordé au Parisien .

«Newcastle avance dans le bon sens»