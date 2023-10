Un gros danger attend le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après sa victoire au Parc des Princes contre le Borussia Dortmund (2-0), le PSG va tenter de confirmer du côté de Newcastle. Un adversaire dont doivent se méfier Luis Enrique et ses joueurs estime Fabrice Pancrate, l’ancien Parisien connaissant bien St James' Park pour y avoir évolué par le passé.

Vainqueur de son premier match de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (2-0) sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG espère confirmer ce mercredi soir à Newcastle. Un rendez-vous que prend au sérieux le club de la capitale, qui fait preuve d’inconstance depuis le début de saison, avec un nul contre Clermont (0-0) le week-end dernier qui est venu le confirmer. Fabrice Pancrate appelle à la prudence, mettant en avant le « collectif assez huilé et cohérent » des Magpies dans des propos accordés à RMC .

« C’est une équipe assez cohérente et collective »

« Pour avoir vu quelques matchs, ils mettent des gros scores à certaines équipes. Alexander Isak devant, c’est fort et il va vite. J’ai envie de dire, heureusement (pour le PSG) qu’Allan Saint-Maximin est parti parce que j’ai vu le dernier match de Premier League la saison passée contre Chelsea et cela allait à deux mille à l’heure à chaque fois. Il y avait souvent de longs ballons en provenance du latéral droit, Kieran Trippier, puis Saint-Maximin partait en dribbles , confie pour RMC celui qui a joué pour les deux clubs. Newcastle, c’est une équipe assez cohérente et collective. Il y a les Saoudiens et malgré cela il n’y a pas de noms ronflants alors qu’ils auraient pu le faire. Je pense qu’il y a une certaine cohérence dans le choix des hommes et des joueurs. Aujourd’hui ce n’est pas anodin de les voir en Ligue des champions cette saison . »

« Newcastle peut le faire »