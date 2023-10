PSG : Un choix de riche pour Luis Enrique

Axel Cornic

Arrivé à l’intersaison pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique a pris ses marques au paris Saint-Germain et peut compter sur un effectif pléthorique. C’est le cas en attaque, avec notamment deux potentiels numéro 9 arrivés lors du dernier mercato estival avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, qui vont se disputer une place de titulaire tout au longe de la saison.

Après l’hégémonie de la MNM, le PSG ouvre un nouveau cycle avec un effectif totalement remanié et surtout, une attaque toute neuve. Autour de Kylian Mbappé on retrouver beaucoup de recrues estivales avec notamment Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, premiers véritables attaquants de pointe parisiens depuis l’échec Mauro Icardi et le départ d’Edinson Cavani.

Après son transfert au PSG, il s'enflamme totalement https://t.co/fp1Y85KSpM pic.twitter.com/pMTWffuXr9 — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

« C’est intéressant pour l’entraîneur d’avoir des avants-centres qui ne sont pas dans le même registre »

Dans les colonnes du parisien, Olivier Kapo est persuadé que Luis Enrique a un énorme atout avec ces deux joueurs, au profils bien différents. « C’est intéressant pour l’entraîneur d’avoir des avants-centres qui ne sont pas dans le même registre. Si tu veux amener de la profondeur, tu as Kolo Muani. Et si tu souhaites un attaquant plus d’appui, tu as Ramos » a expliqué l’ancien de l’AJ Auxerre et de la Juventus.

« Kolo Muani se bat pour l’équipe avec des appels de gauche à droite »