Surprise, Luis Enrique peut révolutionner le PSG

Axel Cornic

Avec l’arrivée de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain peut compter sur deux attaquants de haut niveau et surtout, à fort potentiel vu leur jeune âge. Une aubaine pour Luis Enrique qui peut alterner entre les deux en fonction des situation, mais également tenter une petite nouveauté pour renforcer le secteur offensif parisien.

Entraîneur d’expérience, Luis Enrique semble avoir un projet précis pour son PSG, axé surtout sur une possession importante du ballon. Le 4-3-3 semble ainsi être sa formation préférée, mais l’Espagnol a tout de même montré depuis son arrivée qu’il savait s’adapter à l’adversaire, avec notamment un choix de roi dans différents secteurs de jeu.

PSG : Deux transferts XXL pour oublier Mbappé ? https://t.co/mCmHgvcz3m pic.twitter.com/Roxz95veLL — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

Kolo Muani et Ramos, ça marche aussi ensemble

C’est le cas en attaque et notamment à la pointe, avec les arrivées de Gonçalo Ramos ainsi que de Randal Kolo Muani lors du dernier mercato. Les deux ont des profils assez différents, mais Le Parisien laisse entendre qu’ils pourraient bien être emmenés à travailler ensemble avec un possible duo d’attaque dans un 4-4-2. Cela est d’ailleurs déjà arrivé lors du dernier match face à l’OM (4-0), avec notamment une passe décisive du Français pour son coéquipier portugais.

« Kolo Muani peut profiter des espaces et si tu fais face à un bloc bas, Ramos est le joueur idéal pour moi »