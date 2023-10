Luis Enrique lance un avertissement à une star du PSG

Pierrick Levallet

Opposé à Newcastle en Ligue des champions ce mercredi, le SG aura l'opportunité de conforter sa place de leader de son groupe en cas de victoire. Néanmoins, les Magpies ne rendront pas la tâche facile aux hommes de Luis Enrique, surtout à Gianluigi Donnarumma. Le technicien espagnol a d'ailleurs tenu à mettre le portier italien en garde.

Le PSG retrouve la Ligue des champions ce mercredi ! Après son bon début contre le Borussia Dortmund, le club de la capitale aura la possibilité de conforter sa place de leader de son groupe en cas de victoire sur la pelouse de Newcastle. Les Magpies sont néanmoins réputés pour être une équipe qui presse beaucoup ses adversaires, y compris le gardien.

Le PSG relance un transfert, c’est la douche froide https://t.co/6sejOhLYCO pic.twitter.com/N2CKhUkmth — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

Donnarumma va «souffrir» contre Newcastle

Luis Enrique a alors tenu à mettre Gianluigi Donnarumma en garde. « Tous les gardiens du monde vont souffrir d'être mis sous pression par une équipe comme Newcastle. Pas seulement Gigio Donnarumma, tous les gardiens. On le travaille chaque semaine et on va jouer avec notre philosophie de jeu ce mercredi » a indiqué le technicien espagnol en conférence de presse ce mardi.

Son jeu au pied l'a trahi contre Benzema

Ce n’est pas un secret, Gianluigi Donnarumma n’est pas vraiment à l’aise avec son jeu au pied. Le portier italien a parfois montré de grosses difficultés dans cette exercice. Il lui avait d’ailleurs fait défaut face à Karim Benzema contre le Real Madrid en mars 2022. Luis Enrique l’a prévenu.