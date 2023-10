«C’est l’un des meilleurs du monde» : Une star du PSG le fait paniquer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, Kieran Trippier s'apprête à avoir beaucoup de travail. Et pour cause, le latéral droit de Newcastle sera probablement opposé à Kylian Mbappé, qui a pris l'habitude d'évoluer plutôt à gauche au PSG, bien qu'il revienne souvent dans l'axe. Et l'international anglais a bien conscience qu'il va faire face à «l’un des meilleurs du monde», et s'attend donc à une longue soirée.

Difficile de savoir quelle composition alignera Luis Enrique mercredi soir pour affronter Newcastle, notamment dans le secteur offensif, tant le technicien espagnol nous a habitués à effectuer un turn over entre ses attaquants. Néanmoins une chose est certaine, Kylian Mbappé sera titulaire pour ce choc, et Kieran Trippier s'apprête donc à défier « l’un des meilleurs du monde ».

Le PSG relance un transfert, c’est la douche froide https://t.co/6sejOhLYCO pic.twitter.com/N2CKhUkmth — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

«Ça va être difficile»

« Ça va être difficile. mais il ne faut pas penser qu’à Kylian Mbappé. Le PSG a une très belle équipe avec beaucoup de qualité. On va faire de notre mieux. J’ai joué contre lui quand il a joué son premier match avec Monaco, face à Tottenham, c’est un joueur fantastique », assure l'international anglais en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«Ça ne fait pas de doute que depuis 3/4 ans, c’est l’un des meilleurs du monde»