Le PSG reçoit un gros avertissement

Alexis Brunet

Après avoir affronté Clermont ce week-end, le PSG se déplace sur la pelouse de Newcastle mercredi, pour son deuxième match de la saison, en Ligue des Champions. L'ambiance risque d'être grandiose à St James' Park, plus de vingt ans après le dernier match de C1 du club anglais dans son antre. Justement, Laurent Robert prévient les Parisiens, il va y avoir beaucoup de bruit.

Le PSG a très bien géré le début de son aventure en Ligue des Champions cette saison. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés 2-0 à domicile, face au Borussia Dortmund. Les Parisiens souhaitent enchaîner contre Newcastle.

« Dans tout le stade, c’est chaud »

En effet, c'est contre Newcastle que le PSG jouera ce mercredi. L'ambiance risque d'être très chaude à St James' Park, c'est en tout cas l'avis de Laurent Robert, ancien joueur de Paris et de Newcastle, interrogé par Le Parisien . « Dans tout le stade, c’est chaud. Les gens sont en noir et blanc, il y a une vraie ferveur, un vrai ADN. Les fans sont à 2000 %, tu entends leurs chants et même leurs encouragements sur le terrain. Quand un joueur arrive sur toi, ils te disent : Man on, man on (ça vient, ça vient) ! »

Le PSG est tombé dans le groupe de la mort

La victoire sera très importante pour le PSG, car le club de la capitale est tombé dans le groupe de la mort. En plus de Newcastle et de Dortmund, Paris devra défier aussi l'AC Milan. Une victoire à l'extérieur en Angleterre serait donc un vrai bon résultat, tant la poule paraît homogène à première vue.