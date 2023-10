Après son départ du PSG, Leo Messi prépare un retour historique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la fin de son engagement avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi disposait de quelques options pour son avenir. Malgré les échanges avec le FC Barcelone, le champion du monde argentin a finalement pris la direction des Etats-Unis pour s’engager en faveur de l’Inter Miami. Un choix qui ne devrait pas l’empêcher de retrouver le Camp Nou.

Deux saisons et puis s’en va. De l’arrivée en grande pompe au Bourget à sa fin de contrat en mai 2023, Lionel Messi a connu une aventure contrastée au PSG. Alors qu’une prolongation a pendant longtemps été envisagée, les deux parties se sont finalement séparées après des dernières semaines compliquées, et La Pulga a décidé de quitter l’Europe pour rejoindre l’Inter Miami. De quoi le priver d’adieux avec le FC Barcelone.

Annoncé au Barça, l’Argentin a filé aux Etats-Unis

Pendant plusieurs semaines, il avait pourtant été question d’un retour de Lionel Messi au FC Barcelone, mais alors que le club culé était dans l’incapacité de boucler l’opération rapidement, le champion du monde argentin a préféré ne pas traîner en s’engageant avec l’Inter Miami. Malgré cet exil, Messi aura bien l’occasion de retrouver une dernière fois ses supporters.

La promesse faite à Messi