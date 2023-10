Il annonce un problème avec Mbappé au PSG !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est la seule star du PSG depuis son arrivée au club. En effet, Neymar et Lionel Messi ont tous deux quitté le club la capitale à la dernière intersaison. Aux yeux de Christophe Dugarry, Mbappé se met trop de pression, ne parvient pas à trouver sa place dans le système de Luis Enrique et c’est un problème. Explications.

Le PSG a fait table rase de l’ancien projet sportif mis en place par le passé. Les grandes stars ont pris la porte, en attestent les départs de Lionel Messi, de Neymar, de Marco Verratti et de Sergio Ramos notamment. Seul Kylian Mbappé est resté à Paris, avec un nouveau groupe et un nouvel entraîneur, dans lequel Mbappé ne parvient pas à se fondre.

«Il faut que Mbappé soit capable de se situer et pour l’instant dans cet effectif, il n’en est pas capable»

C’est en effet le constat dressé par Christophe Dugarry sur les ondes de RMC ce lundi soir dans le cadre de l’émission Rothen s’enflamme . « Mbappé ? Son défaut en ce début de saison c’est quand il surjoue et nous fait du Neymar. Notamment face à Clermont quand il commence à tomber facilement et à vouloir trop en faire. C’est une saison charnière pour lui, il faut qu’il trouve l’équilibre en étant la nouvelle star de cette équipe. On attend énormément de lui, beaucoup de lui, il y a eu une vraie dépendance Mbappé au Paris Saint-Germain. Il faut que Mbappé soit capable de se situer et pour l’instant dans cet effectif, il n’en est pas capable ».

«Que ce soit Messi ou Ronaldo, ils avaient déjà gagné les deux à son âge»