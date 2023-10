PSG : La vérité bientôt dévoilée sur le départ de Messi ?

Thomas Bourseau

Le 11 octobre prochain, Apple TV+ dévoilera les trois premiers épisodes du documentaire autour de l’arrivée de Lionel Messi à l’Inter dans la foulée de son départ du PSG. De croustillantes révélations sur son choix et son état d’esprit au moment de prendre cette décision seront effectuées.

Lionel Messi a pris la décision de claquer la porte du PSG à l’issue de la saison passée. Un choix commun puisque le club de la capitale semblait bien déterminé à tourner une page de son projet sportif pour en écrire une nouvelle sans ses grandes stars comme Lionel Messi, Sergio Ramos et Neymar, tous partis à la dernière intersaison.

Messi charge occasionnellement le PSG depuis son départ

Pour Mundo Deportivo , quelques jours après l’annonce du PSG du départ de Lionel Messi, le principal intéressé dévoilait avoir choisi l’Inter Miami alors qu’il était question d’un éventuel retour au FC Barcelone. Depuis, Messi n’a cessé de s’enflammer pour son arrivée au sein de la franchise co-détenue par David Beckham en Major League Soccer, tout en prenant le soin d’égratigner le PSG. Tout comme Neymar qui a avoué à Globo que lui et Messi avaient vécu un enfer sur la fin de leur aventure au PSG.

Un malaise éclate avec Lionel Messi, il répond aux critiques https://t.co/m6qotxQro0 pic.twitter.com/K9vbFiCLxl — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

Un documentaire sur Messi diffusé à partir du 11 octobre sur son arrivée à l’Inter Miami