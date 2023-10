PSG : Mbappé reçoit un hommage dans le vestiaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans le schéma tactique de Luis Enrique cette saison au PSG, Vitinha est très rapproché de Kylian Mbappé dans le jeu. Une position très appréciée du milieu de terrain portugais, qui considère énormément la star française et n'a pas manqué de lui déclarer sa flamme au micro de Téléfoot.

Avec la nomination de Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur du PSG cet été, le club de la capitale évolue dans un nouveau système en 4-3-3, dans lequel Kylian Mbappé évolue sur le flanc gauche de l'attaque, proche de Vitinha. Les deux hommes ont donc pris l'habitude de combiner ensemble, et leur relation technique semble de plus en plus évidente au PSG. Pour le plus grand bonheur du milieu de terrain portugais...

Vitinha heureux du style Luis Enrique

Interrogé au micro de Téléfoot dimanche, Vitinha a d'abord évoqué les changements sous la houlette de Luis Enrique au PSG : « Je pense que les idées qu'il a se combinent bien avec mon style de jeu. Ça c’est important pour moi et je pense que je peux apprendre beaucoup avec lui. J’ai toujours la technique, de la joie avec le ballon, mais avec lui je peux aller vers un jeu plus complet, avec et sans le ballon. Jusqu’à maintenant il me demande de bien comprendre mon jeu avec Kylian », indique l'ancien joueur du FC Porto, avant de se prononcer plus en détail sur sa relation avec Mbappé.

« C'est le meilleur aujourd’hui »