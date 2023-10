Rendez-vous important pour le PSG et l’OM, c’est historique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La Coupe d’Europe reprend ses droits cette semaine, avec un parfum de Crunch pour plusieurs participants tricolores. Et pour cause, le RC Lens, le PSG et l’OM affrontent respectivement à partir de ce mardi soir Arsenal, Newcastle et Brighton. Trois confrontations franco-anglaises sur la même semaine, une première depuis 19 ans.

Les pensionnaires de Ligue 1 ont fait honneur à la France à l’occasion de la première journée de Coupe d’Europe, avec un bilan positif de quatre victoires et trois nuls. Le PSG avait ouvert le bal en prenant le dessus sur le Borussia Dortmund (2-0), tandis que le RC Lens est parvenu à accrocher le FC Séville en Espagne (1-1). De son côté, le Stade Rennais a facilement dominé le Maccabi Haïffa (3-0) à domicile en Ligue Europa, le LOSC étant l’autre club français à avoir trouvé le chemin de la victoire en Conference League face aux Slovènes de Ljubljana (2-0). L’OM et le TFC ont quant à eux décroché le point du match nul en C3, contre l’Ajax Amsterdam (3-3) et l’Union Saint-Gillois (1-1). L’objectif est donc de faire tout aussi bien cette semaine pour la deuxième journée, avec trois rencontres particulières.

La Ligue 1 défie la Premier League

En effet, la semaine sera marquée par une confrontation franco-anglaise en Coupe d’Europe, avec trois oppositions entre des formations de Ligue 1 et de Premier League, une première depuis 19 ans selon les statistiques d' Opta . Le RC Lens défie Arsenal ce mardi, alors que le PSG se déplace à Newcastle mercredi. L’Olympique de Marseille tentera de décrocher sa première victoire en Ligue Europa face à Brighton jeudi.

3 - Avec Lens-Arsenal, Newcastle-Paris et Marseille-Brighton, il y aura 3 matches franco-anglais sur une même semaine européenne pour la 1re fois depuis novembre 2004 (4). Crunch. pic.twitter.com/TxM7dzs74r — OptaJean (@OptaJean) October 3, 2023

Une première depuis novembre 2004

Il faut en effet remonter à novembre 2004 pour retrouver trace d’un tel "Crunch" dans le monde du ballon rond, avec quatre rencontres. Le mardi 23 Novembre 2004, l’AS Monaco avait battu le Liverpool emmené par Steven Gerrard, vainqueur cette saison-là après une finale historique et dantesque (3-3, 2 t.a.b. à 3) contre l'AC Milan, grâce à une réalisation de Javier Saviola. Le même soir, l’OL s’inclinait de son côté sur la pelouse d’Old Trafford (1-2), Manchester United s’en remettant à Gary Neville et Ruud van Nistelrooy pour s’imposer. Troisième club engagé en Ligue des champions à cette époque, le PSG repartait de Stamford Bridge avec le point du nul après un match sans le moindre but contre Chelsea (0-0). Qualifié pour la Coupe de l’UEFA après sa quatrième place en Ligue 1 la saison précédente, le FC Sochaux subissait quant à lui un lourd revers à domicile face à Newcastle (0-4). Semaine très contrastée pour la Ligue 1 avec 1 victoire, 1 nul et 2 défaites. Le PSG, Lens et l’OM espèrent forcément mieux cette année.