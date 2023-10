Le PSG fait appel à un taulier pour régler son problème

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Touché aux ischio-jambiers et absent depuis le 30 avril 2023, Nuno Mendes a rechuté et subi un intervention chirurgicale. Un nouveau coup dur pour le PSG et son joueur âgé de 21 ans. Afin de régler définitivement le problème, le club a fait appel à une pointure qui a déjà fait ses preuves par le passé.

Il n’est plus apparu sous le maillot du PSG depuis une défaite contre Lorient le 30 avril dernier, et il va falloir faire preuve de patience avant de le retrouver sur un terrain. Touché aux ischio-jambiers, Nuno Mendes a rechuté et s’est fait opérer la semaine dernière. Son retour n’est pas attendu avant le début de l’année 2024. Alors que les blessures à répétition du Portugais ces derniers mois inquiètent, le PSG a décidé de faire appel à une pointure afin de pouvoir à nouveau compter sur son joueur.

Coup dur au PSG, le mercato est relancé ! https://t.co/Y0geBojSDs pic.twitter.com/bOeKtAARBS — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

Une pointure choisie pour Nuno Mendes

Ainsi, le PSG s’en est remis à Lasse Lempainen pour opérer Nuno Mendes. Un nom méconnu des supporters mais qui a pourtant les faveurs des plus grands clubs européens. Avec une « centaine d’opérations » sur les ischio-jambiers à son actif chaque année, le chirurgien finlandais a déjà été approché par le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid ou encore la Juventus avant le PSG d’après L’Équipe ce mardi.

« J'ai fait ma thèse sur le traitement chirurgical des lésions des ischio-jambiers en 2009 »