Mbappé : Le PSG se prépare au pire

Axel Cornic

S’il a été réintégré à la mi-août, Kylian Mbappé n’a toujours pas donné de véritable réponse concernant son avenir. Le Paris Saint-Germain souhaite clairement le prolonger, mais pour le moment le scénario catastrophe d’un départ libre en juin 2024 est réel et les dirigeants semblent bel et bien envisager un avenir sans leur plus grande star.

Le mercato ne s’arrête jamais vraiment au PSG, surtout quand il s’agit de Kylian Mbappé. Après être parti au clash avec sa direction cet été, le Français semble rester sur sa ligne d’un départ libre en juin prochain, même si plusieurs sources évoquent un sacrifice fait concernant certaines primes et bonus.

Le PSG pense à un départ de Mbappé

Un départ libre de Kylian Mbappé serait un véritable désastre pour l’image du PSG, qui devra absolument frapper un très gros coup pour essayer de l’oublier. Ainsi, La Gazzetta dello Sport nous apprend ce mardi que la piste Victor Osimhen serait une option sérieuse pour remplacer le capitaine de l’équipe de France, qui pourrait notamment poursuivre sa carrière du côté du Real Madrid.

Et se positionne sur Osimhen

Le Nigérian, qui a terminé meilleur buteur de la Serie A la saison dernière avec 26 buts, pourrait bien être l’une des grandes occasions du prochain mercato. Les relations entre Osimhen et la direction du Napoli se seraient grandement détériorées ces dernières semaines et une séparation est de plus en plus évoquée, alors que le contrat qui lie les deux parties se termine en 2025.