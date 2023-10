PSG : Le choc approche, il interpelle Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Bien que le PSG sortait de deux belles performances en 4-3-3, Luis Enrique a tenté une autre approche tactique face à Clermont la semaine dernière (0-0). De quoi surprendre Daniel Riolo qui a interpellé l’entraîneur du PSG avant le choc face à Newcastle mercredi en Ligue des champions.

Luis Enrique a réussi son entrée en lice en Ligue des champions avec le PSG. À domicile et pour la réception de Dortmund en septembre dernier, le technicien espagnol et ses hommes sont venus à bout du Borussia sur le score de 2 buts à 0. Et alors qu’un déplacement à Newcastle attend le Paris Saint-Germain mercredi, Daniel Riolo a tapé du poing sur la table.

Luis Enrique a tout changé à Clermont, Daniel Riolo peste

Lors des belles performance du PSG face au Borussia Dortmund et l’OM (2-0 et 4-0), Luis Enrique avait mis en place un 4-3-3 équilibré. Mais pour Clermont samedi dernier, un 3-4-3 a été privilégié. Un non-sens pour l’éditorialiste de RMC Daniel Riolo qui s’est lâché pendant une émission de l’ After Foot.

«Je ne tenterais pas de fantaisies à St-James Park cette semaine»