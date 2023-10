Il galère après son transfert au PSG, Luis Enrique prend position

Alexis Brunet

Le PSG s'est considérablement renforcé cet été, et c'est surtout le cas en attaque. Le club de la capitale a mis la main sur pas moins de six joueurs offensifs. Randal Kolo Muani est l'un d'entre eux, mais l'ancien Nantais n'arrive pas encore à donner la pleine mesure de son talent aperçu à Francfort notamment. Mais cela n'inquiète pas Luis Enrique, qui souhaite lui donner du temps.

La saison dernière, le PSG a majoritairement aligné une attaque composée de Kylian Mbappé, Neymar, et Lionel Messi. Cette saison cela n'est plus possible, car l'Argentin et le Brésilien ont quitté le club de la capitale, pour rejoindre respectivement l'Inter Miami, et Al-Hilal.

Le PSG a recruté de nombreux Français cet été

Pour compenser le départ de Lionel Messi et Neymar, le PSG a décidé de recruter français. Dans ce sens, Ousmane Dembélé a débarqué à Paris, mais aussi Bradley Barcola, et Randal Kolo Muani. En défense aussi le club de la capitale a fait venir un Français, puisque le champion du monde 2018, Lucas Hernandez a débarqué.

Luis Enrique donne du temps à Kolo Muani