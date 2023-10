«Je dois être là»... Il balance la promesse de Kylian Mbappé

Thibault Morlain

Samedi dernier, du très beau monde avait fait le déplacement au Zénith de Paris pour assister au premier combat au PFL de Cédric Doumbé. Une liste de stars sur laquelle on pouvait retrouver plusieurs joueurs du PSG, à commencer notamment par Kylian Mbappé. Aux côtés d'Achraf Hakimi ou Ousmane Dembélé, le Parisien a assisté à l'incroyable victoire de Doumbé. Et ce dernier est d'ailleurs revenu sur la présence de Mbappé au bord de la cage.

Lors de la dernière journée de Ligue 1, le PSG n'a pu faire mieux qu'un match nul sur la pelouse de Clermont (0-0) Une performance décevante qui n'a pas empêché quelques joueurs de Luis Enrique de se rendre quelques heures plus tard au Zénith de Paris pour la soirée de MMA organisée par le PFL. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Layvin Kurzawa, Achraf Hakimi... Tous étaient là pour un seul homme : Cédric Doumbé. Opposé à Jordan Zebo, l'ancien kick-boxeur a frappé très fort pour sa première au PFL avec un KO en seulement 9 secondes. De quoi choquer toute la salle, Mbappé y compris, lui qui n'en revenait pas du coup dévastateur infligé par Cédric Doumbé.

« D'habitude, il ne vient pas à ce genre d'événement »

Cette présence de Kylian Mbappé lors du combat de Cédric Doumbé a fait énormément parler. A l'occasion du programme The MMA Hour , le combattant de MMA a dit tout sur la venue de l'attaquant du PSG, qui lui avait promis d'être là pour cette occasion. « La dernière fois, j'ai eu un Facetime avec lui et il m'a dit qu'il ne connaissait rien au MMA, mais qu'il se réveillerait à 5h pour moi si je combattais aux Etats-Unis. Il a entendu que j'allais combattre à Paris. D'habitude, il ne vient pas à ce genre d'événement. On ne l'a jamais vu à l'UFC Paris ».

« Après son match, il a pris l'avion avec toute l'équipe et ils sont venus »