PSG : Voilà le plan du Real Madrid pour Kylian Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après son échec l’été dernier, le Real Madrid est loin d’avoir tiré un trait sur Kylian Mbappé, de quoi influencer ses choix sur le mercato. Aucun attaquant d’envergure n’est venu remplacer Karim Benzema lors du mercato, et cela devrait en être de même cet hiver, ce malgré une ouverture dans un dossier.

Kylian Mbappé va-t-il finir par s’engager au Real Madrid ? Cela reste en tout cas le désir de Florentino Pérez alors que le bail de la star du PSG arrive à expiration au terme de la saison. Les Merengue espèrent, enfin, parvenir à leurs fins et se donnent les moyens pour obtenir satisfaction. Malgré le départ de Karim Benzema, le Real Madrid n’a pas souhaité mettre la main sur une pointure afin de ne pas plomber ses chances avec Kylian Mbappé, une position qui devrait durer.



Il l’annonce, un renfort de taille va venir aider le PSG https://t.co/pd7ullnMPv pic.twitter.com/infrs3JEmY — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

Vlahovic proposé au Real mais...

Pourtant, le Real Madrid aurait une ouverture avec Dusan Vlahovic à en croire le directeur d’ OK Diario Eduardo Inda, les services de l’attaquant serbe ayant été proposés par la Juventus pour un prêt cet hiver selon lui. L’objectif de la formation turinoise serait alors de vendre le joueur l’été prochain à un prix important. Son profil plaît au Real Madrid, qui ne devrait pas aller plus loin pour autant.

Mbappé et rien d’autre