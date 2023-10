Mercato : Ciblé par le PSG, un attaquant est envoyé au Real Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si le PSG a finalement mis la main sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani lors du mercato estival pour se renforcer en attaque, d’autres joueurs étaient ciblés par le club de la capitale, à l’instar de Dusan Vlahovic. Alors que le Serbe est finalement resté à la Juventus, son transfert reste d’actualité, la formation turinoise l’ayant proposé au Real Madrid selon la presse espagnole.

Le PSG a multiplié les pistes cet été pour renforcer un secteur offensif affaibli par les départs de Lionel Messi et Neymar, les deux joueurs s’étant montrés décisifs à 76 reprises la saison dernière. Ainsi, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ont posé leurs valises dans la capitale, mais d’autres joueurs étaient ciblés pour l’axe de l’attaque. C’est notamment le cas de Dusan Vlahovic.

Le PSG s’intéressait à Vlahovic

Durant l’été, le PSG s’est positionné sur Dusan Vlahovic, la Juventus étant prête à céder l’attaquant serbe pour renflouer ses caisses. « Pour trouver le bon équilibre, nous devons y réfléchir. En ce moment, nous parions sur eux, mais s’il y a des offres indispensables, nous y réfléchirons car nous devons régler les comptes du club », déclarait le directeur sportif de la Vieille Dame Cristiano Giuntoli. Et visiblement, la Juve est toujours disposée à lui trouver une porte de sortie.

Le Real Madrid approché ?