Un cadre du RC Lens se lâche sur son mercato

Hugo Chirossel

Si plusieurs joueurs importants ont quitté le RC Lens cet été, à l’image de Seko Fofana et Loïs Openda, Kevin Danso quant à lui est finalement resté. Souvent annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, l’international autrichien a même prolongé son contrat, bien qu’il ait eu des opportunités de partir.

Après une excellente saison à l’issue de laquelle il a terminé à la deuxième place de Ligue 1 derrière le PSG, le RC Lens a vécu un été agité. Les Sang et Or n’ont pas réussi à retenir deux de leurs joueurs majeurs, Seko Fofana et Loïs Openda, partis respectivement à Al-Nassr et au RB Leipzig.

«Beaucoup de clubs ont été intéressés»

Un autre joueur du RC Lens a été courtisé cet été, il s’agit de Kevin Danso. Le défenseur âgé de 25 ans a longtemps été lié à des rumeurs de transfert, avant de finalement prolonger son contrat jusqu’en juin 2027. Un choix dont il a expliqué les raisons, dans un entretien accordé à L'Équipe .

«Je n'avais donc pas vraiment de raison de partir»