Il se lâche sur son calvaire au RC Lens

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre cet été en provenance de Toulouse, Stijn Spierings ressemblait à une belle affaire pour le RC Lens. Cependant, le milieu de terrain n’a jamais réussi à s’imposer sous les ordres de Franck Haise, au point même d’avoir déjà quitté les Sang-et-Or. De retour à Toulouse, Stijn Spierings est sorti du silence sur sa situation difficile du côté du nord de la France.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le RC Lens a sauté sur l'occasion qui s'est présentée avec Stijn Spierings, dont le contrat à Toulouse venait de prendre fin. Cependant, rien ne s'est passé comme prévu pour le milieu de terrain néerlandais, qui a finalement fait son retour avec le TFC où il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Une situation sur laquelle il s'est confié.

Le RC Lens prépare un coup historique ! https://t.co/s66E2ccOIg pic.twitter.com/iZhndGtkeN — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

Spierings revient sur son échec à Lens

« Je suis heureux bien sûr, on a fait un super match. Quand je suis arrivé à l'aéroport (le 13 septembre), je n'attendais pas à voir les supporters. Je les ai entendus chanter mon nom, je m'en souviendrai toute ma vie. Cela montre bien quel type de club est Toulouse. C'était ce que je recherchais après Lens. Je n'avais pas beaucoup de solutions, parce qu'on m'a prévenu deux jours après la fin du mercato. Quand (Damien) Comolli m'a appelé, c'est devenu l'unique solution de revenir », lance-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE , avant de poursuivre.

«Pour moi, c'est comme une famille»