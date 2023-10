Il s'annonce à l'OM avec une «mission», la surprise est totale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec sa publication sur les réseaux sociaux le 19 septembre dernier, Brandão ne semblait pas du tout rire. L'ancien attaquant de l'OM et de l'ASSE semblait bel et bien avoir l'intention de remplacer Marcelino, qui a démissionné en pleine crise. Et alors que le club phocéen a finalement opté pour Gennaro Gattuso, le Brésilien revient à la charge !

Le 19 septembre dernier Brandão se positionner pour succéder à Marcelino dont la démission était imminente : « Je connais très bien la Ligue 1 et j’ai déjà remporté sept titres ». Un appel du pied qui n'était pas vraiment pris au sérieux compte tenu du CV d'entraîneur de l'ancien attaquant brésilien de l'OM. Et pourtant, non seulement Brandão assure qu'il postule bel et bien au poste occupé par Gennaro Gattuso depuis quelques jours, mais surtout cela ne semble faire aucun doute pour lui. Il sera prochainement l'entraîneur de l'OM.

Brandão a déjà une mission à l'OM

« Ma mission est de redonner à l’OM ce qu’il n’avait pas, il y a 10 ans. Redonner aussi aux supporters la fierté de l’équipe, la joie, l’émotion de remporter un titre », assure l'ancien attaquant brésilien dans une interview accordée à Foot Mercato , avant de se projeter sur le banc de l'OM.

«Mon objectif en tant qu’entraîneur sera de remporter des titres pour l’OM»