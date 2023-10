Transferts : L’OM a accéléré la chute d’une star ?

Arnaud De Kanel

Après avoir fait les belles heures du LOSC et de Chelsea, Eden Hazard réalisait son rêve en 2019 en signant au Real Madrid. La tâche qui l'attendait s'annonçait délicate car il devait relance une attaque madrilène orpheline depuis un an de Cristiano Ronaldo. Son aventure a viré au cauchemar et elle a pris fin au mois de juin. L'OM a même recalé le Belge cet été et il se retrouve actuellement sans club.

Eden Hazard était attendu comme le sauveur au Real Madrid. Suite au départ de Cristiano Ronaldo un an plus tôt, le club madrilène se cherchait ce joueur capable de faire basculer une rencontre en un coup de génie. Hazard avait le profil idéal mais les blessures l'ont stoppé net. Le Real Madrid a donc décidé de ne pas le prolonger et il était libre de s'engager où il le souhaitait. Faute de propositions, le Belge est désormais au chômage. Ses agents s'étaient pourtant démenés pour lui offrir un point de chute, notamment à l'OM.

L'OM a recalé Hazard

D'après les informations de Foot Mercato , Eden Hazard aurait été proposé à l'OM durant le mercato. Pablo Longoria avait refusé, laissant l'attaquant belge dans l'embarras. Car avec depuis ce refus, Eden Hazard n'a pas retrouvé de club.

Hazard : «Il est temps de profiter de la vie»