Il annonce le successeur de Messi et Ronaldo, c’est une surprise

Jean de Teyssière

L'ère aura duré plus de 10 ans. De 2008 à 2022, pour 14 éditions, Cristiano Ronaldo a été sacré 5 fois, Lionel Messi 7 fois. Seuls Luka Modric en 2018 et Karim Benzema l'année dernière ont réussi à se glisser parmi ces deux superstars du football. La question de leur succession se pose et pour José Peseiro, actuel sélectionneur Nigéria, Victor Osimhen peut être l'un de ces prétendants.

Lionel Messi pourrait remporter son huitième Ballon d'Or en octobre prochain. Ensuite, avec son départ à l'Inter Miami et celui de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, nul doute que les éditions suivantes seront remportées par de nouveaux joueurs. On pense notamment à Kylian Mbappé ou Erling Haaland, beaucoup prédisant l'arrivée dans une nouvelle ère de domination de la part de ces deux joueurs. Mais des personnes voient d'autres candidats à cette succession...

«C'est un crack, pour sa capacité à marquer des buts, à se battre, à presser»

Interrogé par le quotidien espagnol AS , le sélectionneur du Nigéria, José Peseiro, évoque le profil de son attaquant évoluant au SSC Naples, Victor Osimhen : « C'est un crack, pour sa capacité à marquer des buts, à se battre, à presser. C'est un joueur très fort offensivement. Il met beaucoup de pression sur les défenseurs. Il a de la vigueur, de l'agressivité, de la vitesse, de la puissance et il a un but. Il est fou de marquer des buts. »

«Osminhen, Ballon d'Or un jour ? Pourquoi pas»