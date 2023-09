Cristiano Ronaldo a vécu l’enfer, son transfert a tout changé

Pierrick Levallet

Il n'y a pas si longtemps, Cristiano Ronaldo vivait l'enfer. Dans le collimateur d'Erik ten Hag, le Portugais n'était plus désiré à Manchester United. L'attaquant de 38 ans avait alors rompu son contrat l'hiver dernier pour débarquer à Al-Nassr. Et visiblement, son transfert en Arabie Saoudite lui aurait fait un bien fou. Le quintuple Ballon d'Or se serait métamorphosé en Saudi Pro League.

L'hiver dernier, Cristiano Ronaldo a surpris son monde. En plein malaise à Manchester United, le Portugais a résilié son contrat après une interview choc. S'il se cherchait un club européen où rebondir, l'attaquant de 38 ans a fini par signer à Al-Nassr. Et son transfert en Arabie Saoudite lui aurait visiblement fait un bien fou.

Cristiano Ronaldo a compris certaines choses à Al-Nassr

Comme le rapporte MARCA , Cristiano Ronaldo a vécu l’enfer entre sa Coupe du monde, où il a été poussé sur le banc des remplaçants, et la fin de son aventure à Manchester United. La légende portugaise était en plein cauchemar. Mais depuis qu’il a signé à Al-Nassr, l’attaquant de 38 ans semble bien plus heureux. En Arabie Saoudite, le quintuple Ballon d’Or a repris du plaisir à jouer au football. Cristiano Ronaldo aurait fini par comprendre qu’il ne disposait plus des mêmes capacités physiques qu’il y a dix ans.

Son transfert l'a totalement métamorphosé