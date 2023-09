PSG : Le successeur de Mbappé trouvé au prochain mercato ?

Thomas Bourseau

Victor Osimhen ne semble pas du tout avoir apprécié être tourné en ridicule par les réseaux sociaux de son propre club pour un penalty manqué. De quoi permettre à la presse italienne d’évoquer un éventuel départ du Nigérian lors du mercato hivernal… et pourquoi pas au PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé ?

Rien ne va plus entre Victor Osimhen et le Napoli. Pourtant artisan du sacre du club napolitain en Serie A la saison passée au cours de laquelle il avait terminé meilleur buteur du championnat, le Nigérian a connu des débuts plus compliqués cette saison. Avec notamment une disette de quatre matchs sans marquer pour le club.

Victor Osimhen moqué par le Napoli, transfert en vue ?

Pendant ladite disette, terminée depuis mercredi soir et son but inscrit face à l’Udinese (4-1) qu’il n’a d’ailleurs pas célébré à cause de l’histoire à suivre, Victor Osimhen a été moqué par son propre club sur les réseaux sociaux après un penalty manqué. Ce qui n’est pas du tout passé auprès du joueur qui ne fermerait pas la porte à un départ du Napoli… cet hiver !

Osimhen cet hiver au PSG pour l’après-Mbappé ?