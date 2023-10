Le Real Madrid regrette déjà Karim Benzema

Thibault Morlain

Arrivé en 2009 au Real Madrid, Karim Benzema a fini par s'en aller lors du dernier mercato estival. Alors qu'on pensait que le Ballon d'Or 2022 prolongerait chez les Merengue, il est finalement parti libre, cédant aux sirènes de l'Arabie Saoudite et d'Al-Ittihad. Désormais, le Real Madrid doit donc faire sans Benzema, qui est désormais regretté au sein de la Casa Blanca.

Désormais en Arabie Saoudite, Karim Benzema n'oublie pas pour autant le Real Madrid. Ainsi, ce mardi soir, l'attaquant d'Al-Ittihad était visiblement devant sa télévision pour assister à la rencontre de Ligue des Champions face à Naples. Un match remporté par les joueurs de Carlo Ancelotti (2-3) avec encore un but de Jude Bellingham.

« Tu me manques »

Vinicius Jr a lui aussi marqué pour le Real Madrid. De quoi faire réagir Karim Benzema. « Vinicius Jr, comme toujours », a posté le Français en story sur Instagram . L'attaquant brésilien a ensuite répondu à Benzema, lâchant : « Tu me manques mon frère ».

Benzema pas remplacé au Real Madrid

Karim Benzema manque d'autant plus au Real Madrid qu'il n'a pas vraiment été remplacé. Si Joselu a été recruté, l'Espagnol n'est pas de la trempe du Ballon d'Or 2022. Carlo Ancelotti doit donc composer sans réel numéro 9. Ainsi, face à Naples, on retrouvait Vinicius Jr et Rodrygo en attaque.