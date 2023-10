Il annonce son retour au PSG en 2024

Thibault Morlain

Passé par loin du drame après un accident de cheval, Sergio Rico est enfin sort de l'hôpital et se repose maintenant chez lui. Pour autant, le gardien du PSG n'oublie pas son métier et le club de la capitale. Ainsi, Rico souhaite retrouver le plus rapidement possible le PSG et il s'est fixé pour cela une deadline.

Après plusieurs jours de coma, Sergio Rico va aujourd'hui mieux. La question est maintenant de savoir si on pourra revoir le gardien du PSG sur un terrain de football et en compétition. Pour cela, l'Espagnol va devoir reprendre des forces après avoir perdu beaucoup de poids. Mais Rico n'a qu'une seule idée en tête : retrouver le PSG.

« Remettre mon corps en forme »

Dans des propos accordés à Lecturas , Sergio Rico a donné de ses nouvelles. Le gardien du PSG a alors confié : « Le 22, j'ai un rendez-vous pour voir si le médecin me donne plus de libertés pour faire un peu de sport, pour pouvoir remettre mon corps en forme et revenir le plus vite avec l'équipe, à Paris ».

« Revenir cette année avec l'équipe »