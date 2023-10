PSG : Une recrue du mercato annonce du lourd

Amadou Diawara

Après sa victoire convaincante au Parc des Princes face au Borussia Dortmund, le PSG se déplace ce mercredi soir sur la pelouse de Newcastle. Interrogé sur ce deuxième match de la phase de groupes en Ligue des Champions, Manuel Ugarte a annoncé que son équipe allait réaliser un grand match.

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le PSG a dû se frotter au Borussia Dortmund. Et les hommes de Luis Enrique n'ont pas manqué leurs débuts en C1 . En effet, le PSG s'est imposé 2-0 face au BVB, et ce, avec la manière. Pour son deuxième match en phase de groupes, le club de la capitale se déplace au St-James' Park, enceinte de Newcastle, ce mercredi soir.

🎙️ Les mots de @manuugarte8 avant d'affronter Newcastle ce soir en @ChampionsLeague ! 🔴🔵#NEWPSG I #UCL pic.twitter.com/9jTwcjJDci — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 4, 2023

«Si nous jouons bien, nous gagnons»

Lors d'un entretien accordé à PSG TV , Manuel Ugarte a annoncé la couleur avant le duel face à Newcastle. « Pour moi le plus important, c'est de se focaliser sur nous-même. Il faut aussi se concentrer sur l'adversaire, mais le principal, c'est de jouer notre jeu. Nous savons que si nous jouons bien, nous gagnons. J'aimerais refaire le même match que le Classique, et pour ma part, réitérer la même performance. Nous savons que la Ligue des Champions est très compliquée, mais je pense que si nous sommes tous ensemble, ce sera plus facile » , a confié la recrue estivale du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Nous allons faire un grand match»