L'entraineur du PSG annonce du lourd

Amadou Diawara

Depuis le rachat du Qatar, le PSG rêve de remporter la Ligue des Champions. Alors que le club de la capitale n'a pas encore exaucé son souhait de soulever la Coupe aux Grandes Oreilles, Luis Enrique a estimé que son équipe était celle qui avait le plus gros potentiel pour cette saison.

Depuis l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence, le PSG rêve de remporter la toute première Ligue des Champions de son histoire. Mais pour le moment, le club de la capitale n'a disputé qu'une seule finale. Arrivé à la fin de la dernière saison au PSG, Luis Enrique a examiné les chances de son équipe pour cette saison. Et à en croire le nouveau coach parisien, son groupe dispose du plus gros potentiel pour être sacré en Ligue des Champions en 2023-2024.

🎙️💬 @LUISENRIQUE21 se penche sur la rencontre de la 2e journée de la phase de groupes de @ChampionsLeague face au Newcastle United FC. 👇🔜 #NEWPSG I #UCL pic.twitter.com/NYjEaNmh2r — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 4, 2023

«Ce n'est pas une obsession»

« Il y a huit équipes qui peuvent gagner, huit équipes minimum de haut niveau qui peuvent gagner la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions n'est pas un tournoi qui récompense la régularité. Ce n'est pas la Ligue 1. Ce n'est pas un tournoi où vous êtes le meilleur toute l'année. La Ligue des Champions dépend de la façon dont vous vous situez en phase de groupes, dès septembre, octobre, novembre, mais vous ne jouez pas avant le mois de mars. Il faut être bon, très bon maintenant pour se qualifier, et ensuite il faut être très bon en mars. Il y a beaucoup d'équipes à notre niveau qui veulent gagner. C'est notre objectif de nous battre pour ce titre. Après, on verra » , a confié Luis Enrique lors d'un entretien accordé à PSG TV.

«En terme de potentiel, je ne vois personne de mieux que nous»