Il lâche sa réponse au PSG pour ce transfert

D'après la presse italienne, le PSG n'aurait pas renoncé à l'idée de boucler la signature de Victor Osimhen. Alors que son numéro 9 est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, Aurelio De Laurentiis - président du Napoli - a lâché toutes ses vérités sur son avenir, et notamment sur sa potentielle prolongation.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a frappé un grand coup sur le marché en recrutant six joueurs à vocation offensive. Alors que Neymar et Lionel Messi ont quitté le club de la capitale, Luis Campos a finalisé les transferts de Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Kang-In Lee et de Marco Asensio.

Le PSG n'a pas oublié Victor Osimhen

Malgré toutes ces arrivées, le PSG compterait recruter un nouvel avant-centre en 2024. En effet, comme indiqué par la Gazzetta dello Sport il y a quelques jours, le club emmené par Luis Enrique serait toujours sur les traces de Victor Osimhen. Mais quelle est la position du Napoli ?

«Le problème c'est quand ils partent»