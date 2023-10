«Un joueur unique»... Le PSG a frappé fort au mercato

Thibault Morlain

Cet été, le PSG avait différentes priorités sur le marché des transferts. Outre le besoin de recruter un buteur, le club de la capitale cherchait aussi un ailier droit. Le choix s'est alors porté sur Ousmane Dembélé, recruté pour 50M€ au FC Barcelone. Et si le Français a encore un peu de mal au PSG, les propos de Lucas Dignes devraient rassurer les Parisiens.

Il aura donc fallu attendre le match face à l'OM pour voir Ousmane Dembélé réussir son premier geste décisif avec le PSG, délivrant une passe pour Gonçalo Ramos. N'ayant toujours pas marqué, l'ancien du FC Barcelone commence à générer certains doutes chez les observateurs. Pour autant, certains sont dithyrambique avec Dembélé.

Il claque la porte du PSG et jubile https://t.co/feTQHffyra pic.twitter.com/ax1QEpxeyG — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

« Il peut déséquilibrer n'importe quelle équipe »

Lucas Digne connait très bien Ousmane Dembélé pour avoir joué avec lui au FC Barcelone et en équipe de France. Ainsi, pour L'Equipe , le défenseur d'Aston Villa a confié à porpos du joueur du PSG : « Ousmane, c'est un joueur unique, il peut déséquilibrer n'importe quelle équipe ».

« Un des joueurs les plus complets et talentueux que j'ai jamais vus »