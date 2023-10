Ils vivent un cauchemar à Lens, le pire est à venir ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si le RC Lens a vécu une soirée magique mardi sur sa pelouse, Arsenal repart de son côté du nord de la France avec la gueule de bois. En plus de la défaite, les Gunners ont perdu Bukayo Saka sur blessure dès la demi-heure de jeu, et ce à quelques jours de retrouver Manchester City en Premier League.

L’émotion était grande mardi pour le retour de la Ligue des champions à Bollaert, 21 ans après le dernier match à domicile. Les hommes de Franck Haise ont répondu présent en réalisant l’exploit contre Arsenal (2-1), et ce malgré l’ouverture du score de Gabriel Jesus dès la 14e. Une soirée à oublier pour Mikel Arteta, qui a perdu plus qu’un match face au RC Lens.

«Ce n’est pas possible» : Le RC Lens se lâche après son exploit ! https://t.co/8LWCKLemkd pic.twitter.com/w3NW23CErV — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

Arsenal perd le match, et Bukayo Saka

Essentiel à Arsenal, Bukayo Saka a en effet quitté les siens dès la demi-heure de jeu, sortant du terrain en boitant. Un gros coup dur pour la formation londonienne qui pourrait donc recevoir Manchester City dimanche sans son attaquant auteur de cinq buts cette saison qui souffrirait d'un problème musculaire. « Tu as perdu, ça peut arriver mais il semble que tu aies aussi perdu Bukayo Saka. Pour moi, tu n’as plus le joueur principal d’Arsenal », a constaté Thierry Henry après la victoire du RC Lens.

Arteta répond aux critiques