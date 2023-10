RC Lens : Riolo s’enflamme complètement après l’exploit !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le RC Lens a fait sensation mardi soir en dominant Arsenal en Ligue des Champions dans son enceinte de Bollaert, avec une ambiance digne des grandes soirées européennes. Et Daniel Riolo n'a pas manqué de souligner l'immense performance du club nordiste et de ses supporters.

En difficulté depuis le début de la saison en Ligue 1, où il pointe à la 15e place, le RC Lens ne partait donc absolument pas favori avant la réception d'Arsenal mardi soir en Ligue des Champions. Mais dans un stade Bollaert survolté et avec un Elye Wahi des grands soirs, les Sang et Or l'ont finalement emporté 2-1, eux qui avaient pourtant concédé l'ouverture du score en première période. Un véritable exploit pour les hommes de Franck Haise, et les observateurs ne s'y trompent pas, à l'image de Daniel Riolo.

«Ce n’est pas possible» : Le RC Lens se lâche après son exploit ! https://t.co/8LWCKLemkd pic.twitter.com/w3NW23CErV — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

« Tout a été absolument formidable »

Au micro de l'émission l'After Foot en direct des tribunes Bollaert, l'éditorialiste de RMC Sport s'est enflammé pour la performance XXL du RC Lens contre Arsenal : « Tout a été absolument formidable. On a l’habitude de le dire à Lens, ça semble un peu rébarbatif de répéter ça tout le temps, mais honnêtement, ce soir, c’était fou. Dans toutes les tribunes, il y avait une ambiance de folie, et ça se termine en plus par une victoire. Personne ne voyait Lens battre Arsenal ce soir », lâche Riolo.

Riolo voit un succès historique pour l'After