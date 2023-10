Le RC Lens annonce une surprise, l’entraîneur déballe tout

Hugo Chirossel

Ce mardi, le stade Bollaert retrouvera la Ligue des champions lors de la réception d’Arsenal, après 21 ans. Pour l’occasion, le RC Lens a dévoilé ce lundi la sortie d’un nouveau maillot, en hommage à la dernière campagne en C1 des Sang et Or. Des souvenirs évoqués par Franck Haise ce lundi en conférence de presse.

25 ans après, le RC Lens s’apprête à retrouver Arsenal en Ligue des champions. Le 25 novembre 1998, les Sang et Or devenaient la première équipe française à s’imposer à Wembley, face aux Gunners . Mardi, les deux clubs seront de nouveau opposés dans la plus grande des compétitions européennes.

«Un clin d'œil à l'histoire et ce qu'à vécu le club il y a 20 ans»

Cette rencontre marquera également le retour de la Ligue des champions à Bollaert, après 21 ans d’absence. Pour l’occasion, le RC Lens a sorti un nouveau maillot ce lundi, en référence à cette époque. « C'est un clin d'œil à l'histoire et ce qu'a vécu le club il y a 20 ans », a confié Franck Haise en conférence de presse.

«Ces matchs, on les joue pour les gagner»