RC Lens : Il vit un calvaire et sort du silence

Jean de Teyssière

Les blessures font partie intégrante de la vie des footballeurs, même si certaines peuvent être plus compliquées à guérir que d'autres. Jimmy Cabot en fait actuellement l'amère expérience, lui qui a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche le 16 octobre dernier. Quasiment un an plus tard, il n'est toujours pas sur pieds ce qui n'augure rien de bon. Il peut compter sur le soutien de ses supporters, auxquels il a répondu ce mercredi.

Le RC Lens attend toujours de voir si son milieu de terrain, Jimmy Cabot, pourra un jour refouler les pelouses de Ligue 1. Cela semble pour le moment compliqué, l'ancien joueur de Troyes n'arrivant pas à se remettre d'une grave blessure au genou subie il y a presque un an maintenant. Les signaux positifs autour de son genou manqueraient à chaque fois qu'il tente de se remettre sur pied.

Jimmy Cabot ne voit pas le bout du tunnel

Cela va maintenant faire bientôt un an que Jimmy Cabot est à l'infirmerie du RC Lens. Victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche le 16 octobre dernier face à Montpellier, le milieu de terrain lensois ne parvient pas à se remettre de cette blessure, comme l'avait expliqué Franck Haise, l'entraîneur lensois : « Pour Jimmy, il y a toujours une inflammation au niveau de son genou. Cette inflammation fait que le genou regonfle systématiquement, donc Jimmy n’a pas encore repris le footing. On en est bientôt à douze mois de blessure. On essaie plein de choses, beaucoup de protocoles. Mais le plus difficile, c’est pour lui, c’est long et on n’a pas vraiment de date. C’est un peu délicat. »

RC Lens : Il déballe tout sur ce transfert de dernière minute https://t.co/0J1Qo7wv7t pic.twitter.com/IWg0kpzowB — le10sport (@le10sport) September 27, 2023

«Je travaille dur pour être sur le terrain»