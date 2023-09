Le RC Lens se lâche après le choc

Benjamin Labrousse

Pour son retour en Ligue des Champions plus de 20 ans après sa dernière participation, le RC Lens est allé arracher le match nul sur la pelouse du Séville FC (1-1) ce mercredi soir. Auteurs d’une très mauvaise entame de championnat, les Lensois ont réussi à se remobiliser en Coupe d’Europe, avec une prestation qu’a tenu à saluer l’entraîneur Franck Haise.

Après une saison 2022-2023 sensationnelle, le RC Lens a très mal démarré son exercice 2023-2024. Dernier de Ligue 1 avec seulement un petit point obtenu en cinq rencontres, les Sang et Or ont toutefois réussi à accrocher le match nul face à Séville ce mercredi en Ligue des Champions (1-1).

« On a fait un match complet »

Dans des propos relayés par l’Equipe , Franck Haise s’est exprimé au sortir de la rencontre. « On va prendre le point qu'on a mérité. On a fait un match complet. Il fallait répondre d'abord à cette entame très forte de Séville, et au but encaissé. Il faut faire preuve de caractère, de personnalité, et, au fur et à mesure, on a eu de la confiance parce qu'on a réussi à faire des choses intéressantes. Au-delà du plaisir, j'attendais qu'on soit à la hauteur, collectivement, et je pense qu'on l'a été » , déclare l’entraîneur lensois.

« On remet les compteurs à zéro »