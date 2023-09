Il rate son transfert au RC Lens et reçoit du soutien

Arnaud De Kanel

Bien décidé à quitter le RC Strasbourg cet été, Habib Diarra était dans le viseur du RC Lens. Mais au vu des demandes des Alsaciens, les Sang et Or n'ont pas réussi à concrétiser le dossier. Le joueur a eu du mal à s'en remettre mais tout va mieux pour lui puisqu'il a donné la victoire à son équipe dimanche dans le derby de l'Est. Il a également pu compter sur le soutien de Patrick Vieira pour gérer la déception de son transfert avorté.

Habib Diarra a retrouvé le sourire dimanche après-midi. Unique buteur du derby remporté par Strasbourg contre Metz, le jeune milieu de terrain est aux anges. « Au début, je voulais centrer, la mettre fort devant le but, mais j'ai vu un petit trou. Cela m'a réussi, j'étais sur mon petit nuage. Marquer contre Metz, cela a une saveur particulière, bien sûr. Je vis ces derbys depuis que je suis au centre de formation, je l'ai dit à mes coéquipiers », a-t-il expliqué dans des propos relayés par L'Equipe . Il commence donc à apercevoir le bout du tunnel après un été frustrant marqué par son transfert raté au RC Lens.

Lens proposait 20M€ pour Diarra

Auteur d'une fin de saison époustouflante avec Strasbourg, Habib Diarra était dans le viseur du RC Lens cet été. Selon L'Equipe, les Sang et Or avaient formulé trois offres pour le recruter, dont une dernière à hauteur de 20M€. Marc Keller avait fermé la porte à double tour et Diarra l'a mal vécu. Tout semble aller mieux désormais pour le milieu de terrain qui a été soutenu par son coach Patrick Vieira.

«C'était la première fois qu'il devait gérer un transfert»