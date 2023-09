Après la crise, un départ important se précise à l’OM

Arnaud De Kanel

L'OM a traversé la semaine la plus agitée du mandat de président de Pablo Longoria. A la suite d'une réunion houleuse avec plusieurs leaders de groupes de supporters, le directoire s'était mis en retrait de ses fonctions. Si Pablo Longoria a finalement décidé de rester, son bras droit, Javier Ribalta, réfléchit encore. Son départ est aujourd'hui loin d'être exclu.

Les temps sont durs à Marseille. Lundi, tout a dégénéré à la suite d'une réunion avec les supporters où les dirigeants auraient été menacés de mort. Pablo Longoria et sa bande avaient décidé de prendre leurs distances avec l'OM pour se laisser un temps de réflexion. Javier Ribalta n'a encore rien décidé mais ça ne sent pas bon pour la suite.

Ribalta a quitté Marseille

A la différence de Pablo Longoria et de Pedro Iriondo, Javier Ribalta n'est pas du voyage à Paris pour le choc entre le PSG et l'OM. Il n'est pas non plus de retour à ses fonctions car il continue de réfléchir à son avenir. Selon les informations de La Provence , il aurait quitté Marseille et ne serait toujours pas rentré. Ribalta est encore en Suisse où il réfléchit à la suite qu'il va donner à sa carrière.

