Il prévient l’OM après son transfert au PSG

Jean de Teyssière

Lucas Hernandez fait partie des onze recrues parisiennes de l'été et présente la particularité d'être né à Marseille. Ce lieu de naissance lui a valu plusieurs critiques, d'autant que l'international français a souvent publiquement annoncé son soutien au club phocéen. À quelques heures d'affronter l'OM avec son club du PSG, Lucas Hernandez a tenu à montrer sa motivation de gagner ce match.

Lucas Hernandez est officiellement Parisien depuis le 9 juillet dernier et a signé un contrat de cinq ans avec le PSG, après être arrivé contre la somme de 45M€ en provenance du Bayern Munich. Le champion du monde 2018 a été un peu secoué par les supporters du PSG, du fait de son attachement souvent répété à l'OM. Mais depuis quelques semaines, il semble avoir été adopté par le public parisien.

Hernandez, vrai Parisien ?

Dans une interview accordée à L'Équipe en juillet dernier, Lucas Hernandez était revenu sur son attachement pour l'OM : « Je suis né à Marseille, c’est vrai, mais je n’y peux rien. Je n’ai jamais vécu à Marseille. Mon seul souvenir, c’est quand j’ai battu l’OM avec l’Atlético de Madrid en finale de la Ligue Europa. Sinon, je n’ai rien qui me rattache à la ville, aucun membre de ma famille n’y vit. » Lors de son premier match face au FC Lorient, le CUP avait affiché avec une pointe d'humour une banderole indiquant : « On fait tous des erreurs, naître à Marseille en est une. » Et avant le match face à l'OM ce dimanche soir, Lucas Hernandez a continué à se montrer motivé de jouer pour le PSG.

PSG : Nouvelle annonce au Real Madrid sur Kylian Mbappé https://t.co/6Uhv5Nb6sp pic.twitter.com/ZH1jWSOalE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«C'est le match à ne pas rater»