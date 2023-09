Crise à l’OM : Un proche de Longoria a tranché pour son avenir

Arnaud De Kanel

L'OM navigue en eaux troubles depuis lundi. Et alors que le club phocéen a rendez-vous avec le PSG sur le terrain, la délégation marseillaise est beaucoup moins fournée que d'habitude. Malgré tout, un grand retour est à signalé par rapport au match face à l'Ajax et c'est une bonne nouvelle pour Pablo Longoria.

La crise frappe l'OM de plein fouet. A la suite d'une conférence de presse exceptionnelle, Pablo Longoria, qui s'était mis en retrait de ses fonctions comme de nombreux membres du directoire, a rendu sa décision : il reste président de l'OM. Une autre figure importante de l'organigramme marseillais va rester en poste.

Longoria reste

Pablo Longoria a mis fin au suspens. Rassuré du soutien de Frank McCourt et des figures locales, l'Espagnol a pris la décision de continuer l'aventure. « Au vu de tout ce soutien, je reprends de l'énergie et j'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'OM. Je serai à Paris dimanche », a déclaré le président de l'OM vendredi. Il pourra compter sur l'un de ses plus fidèles acolytes pour mener à bien la reconstruction du club.

«C’est très grave» : Accusé, il répond cash au boss de l’OM https://t.co/VaLsaEeH6a pic.twitter.com/DNhXn3j5oj — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Iriondo aussi